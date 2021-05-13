Мошенник несколько дней «обрабатывал» тулячку и получил от нее 1,1 млн рублей

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В Тульской области 56-летняя женщина стала жертвой телефонного мошенничества. Злоумышленник представился работником банка и заявил, что со счетов собеседницы вот-вот «утекут» все деньги. Чтобы этого не произошло, женщине предложили перевести все сбережения на защищенные счета.

Мошенник «обрабатывал» жертву на протяжении нескольких дней – она сняла с банковских карт более миллиона рублей и через банкомат переводила их на указанные телефонные номера. Общая сумма ущерба составила 1,1 млн рублей.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, то женщина распознала обман только после того, как «сотрудник банка» перестал выходить на связь. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

Полицейские просят граждан быть внимательными и не доверять звонкам неизвестных, требующих в целях финансовой безопасности оформить кредиты и перевести накопления на защищённые счета.