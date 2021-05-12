В Тульской области ввели льготную ипотеку для переселенцев из ветхого жилья

Фото: ves-rf.ru.

Одной из главных проблем Тульской области остается большое количество аварийного жилья – 325 тысяч квадратных метров. По федеральной программе расселили лишь десятую часть аварийных домов.

С 2018 года в Тульской области на расселение аварийных домов, не вошедших в федеральную программу, выделяются средства из регионального бюджета. Это позволило расселить более 27 тысяч квадратных метров аварийной жилплощади, до конца года планируется расселить еще 4000.

По поручению Алексея Дюмина в регионе стартует льготная ипотечная программа для переселенцев. Для участия в ней нужно собрать пакет документов и обратиться в Региональный фонд развития жилищного строительства и ипотечного кредитования. Собственники и наниматели аварийных квартир смогут купить себе жилье за счет льготного ипотечного займа. Его сумма составит не более 2 млн рублей на срок от 3 до 30 лет.

Участниками программы могут стать собственники и наниматели жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу с 1 января 2017 по 31 декабря 2020 года.

Нанимателям, которые не имеют другого жилья, пригодного для проживания, предоставят социальную выплату (не более 300 тысяч рублей) для первоначального взноса. Взнос при этом должен составлять не менее 20% от стоимости приобретаемого жилья.