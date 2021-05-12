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В Пролетарском районе под колесами Renault Sandero погиб пешеход
Фото очевидца.

В Пролетарском районе под колесами Renault Sandero погиб пешеход

Авария произошла на пересечении улиц Степанова и Ложевой.

Примерно в 20.00 на перекрестке улиц Степанова и Ложевой, со стороны магазина «Лоза», произошло смертельное ДТП. По словам очевидцев, водитель Renault Sandero не справился с управлением и сбил пешехода. Несчастный скончался на месте ДТП. 

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. Известно, что участниками ДТП также стали еще два автомобиля. Сведений о других пострадавших нет. Обстоятельства аварии выясняются.

UPD: публикация дополнена в 21.10.

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