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«Накажи автохама»: Mazda с «красивым» номером объехала пробку по встречке
Кадр из видео.

«Накажи автохама»: Mazda с «красивым» номером объехала пробку по встречке

Нарушение попало в объектив регистратора нашего читателя на улице Староникитской.

Мы публикуем новые материалы, присланные вами в рубрику «Накажи автохама».

Очередным претендентом на это звание стал водитель черной «Мазды» шестой модели с госномером Е500ЕН71.

Накануне, 11 мая, в 12.05 он объехал скопившуюся на улице Староникитской пробку по встречной полосе.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.  
Сюжет: Автохам71
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