Туляков приглашают принять участие в конкурсе на лучший макет открыток

В Туле «Почта России» совместно с региональным отделением Российского военно-исторического общества при поддержке министерства культуры Тульской области объявила о старте художественного конкурса «Город-герой Тула». Конкурс приурочен к важным историческим событиям региона.

Старт приема заявок на конкурс — 9 мая 2021 года. Лучшие работы станут основой для серии открыток, посвященных 80-й годовщине обороны города Тулы в Великой Отечественной войне и 45-летию со дня присвоения городу Туле почетного звания «Город-герой».

Проект «Город-герой Тула» призван повысить популярность почтовых открыток о Тульском регионе.

Принимаются оригинальные работы в различных художественных техниках: рисунок, гравюра, граттаж, коллаж, компьютерная графика.

Предусмотрено две номинации:

«80 лет обороны города Тулы в Великой Отечественной войне»;

«45 лет со дня присвоения городу Туле почетного звания «Город-герой»;

Художественный конкурс проводится с 9 мая по 30 сентября 2021 года. Для участия в нем необходимо до 10 сентября включительно отправить работу и заполненную в соответствии с условиями конкурса заявку по электронной почте на адрес tula_gorod_geroy@inbox.ru.

Результаты конкурса станут известны 30 сентября. Победители получат ценные призы, а их работы лягут в основу лимитированной серии почтовых открыток.

С положением конкурса и сопутствующей документацией можно ознакомиться на официальном сайте АО «Почта России» или на сайте министерства культуры Тульской области и Российского военно-исторического общества.