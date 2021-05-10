За два дня аферисты «увели» у туляков почти полтора миллиона рублей
Полиция Тульской области напоминает о случаях мошенничества.
Мошенники продолжают обманным путем красть с банковских карт граждан денежные средства. Неизвестные звонят гражданам по мобильному телефону и под различными предлогами просят сообщить реквизиты банковских карт либо осуществить перевод денег за какие-либо товары или услуги.
За минувшие двое суток у четырех граждан злоумышленниками было похищено более 1 миллиона 381 тысячи рублей.
Как показывает практика, часто потерпевшие знают о методах, используемых преступниками, а также о способах совершения мошенничества, и всё равно попадаются на уловки злоумышленников. По данным фактам в полиции проводятся процессуальные проверки.
Полиция Тульской области еще раз напоминает гражданам о фактах телефонного мошенничества и просит проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными телефонными собеседниками.
- Следует запомнить, что служащим банков запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах и имеющихся счетах.
- Необходимо быть предельно внимательными при осуществлении различных банковских операций и при переводе денежных средств на неизвестные сотовые номера, банковские карты или расчетные счета.
- Не оплачивайте товары и услуги через незнакомые интернет-сайты, не оставляйте предоплату за товар, приобретаемый через сайты объявлений.