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За два дня аферисты «увели» у туляков почти полтора миллиона рублей
Фото pixabay.com

За два дня аферисты «увели» у туляков почти полтора миллиона рублей

Полиция Тульской области напоминает о случаях мошенничества.

Мошенники продолжают обманным путем красть с банковских карт граждан денежные средства. Неизвестные звонят гражданам по мобильному телефону и под различными предлогами просят сообщить реквизиты банковских карт либо осуществить перевод денег за какие-либо товары или услуги.

За минувшие двое суток у четырех граждан злоумышленниками было похищено более 1 миллиона 381 тысячи рублей.

Как показывает практика, часто потерпевшие знают о методах, используемых преступниками, а также о способах совершения мошенничества, и всё равно попадаются на уловки злоумышленников. По данным фактам в полиции проводятся процессуальные проверки.

Полиция Тульской области еще раз напоминает гражданам о фактах телефонного мошенничества и просит проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными телефонными собеседниками.

  • Следует запомнить, что служащим банков запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах и имеющихся счетах.
  • Необходимо быть предельно внимательными при осуществлении различных банковских операций и при переводе денежных средств на неизвестные сотовые номера, банковские карты или расчетные счета.
  • Не оплачивайте товары и услуги через незнакомые интернет-сайты, не оставляйте предоплату за товар, приобретаемый через сайты объявлений. 

 

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