За два дня аферисты «увели» у туляков почти полтора миллиона рублей

Мошенники продолжают обманным путем красть с банковских карт граждан денежные средства. Неизвестные звонят гражданам по мобильному телефону и под различными предлогами просят сообщить реквизиты банковских карт либо осуществить перевод денег за какие-либо товары или услуги.

За минувшие двое суток у четырех граждан злоумышленниками было похищено более 1 миллиона 381 тысячи рублей.

Как показывает практика, часто потерпевшие знают о методах, используемых преступниками, а также о способах совершения мошенничества, и всё равно попадаются на уловки злоумышленников. По данным фактам в полиции проводятся процессуальные проверки.