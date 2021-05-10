Фото предоставлено Федерацией каратэ Тульской области.
Призер чемпионатов Европы и Кубка мира по каратэ провела сборы в Щекино
Ирина Троицкая поделилась опытом с нашими спортсменами.
Мастер спорта международного класса, призер чемпионатов Европы и Кубка мира по каратэ Ирина Троицкая провела в Щекино учебно-тренировочные сборы. Мероприятие организовала Федерация каратэ Тульской области при поддержке администрации Щекинского района.
Именитая спортсменка, член сборной России по каратэ на протяжении двух дней обучала спортсменов младшей группы и готовила к предстоящим соревнованиям более опытных ребят.
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