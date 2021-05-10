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Призер чемпионатов Европы и Кубка мира по каратэ провела сборы в Щекино
Фото предоставлено Федерацией каратэ Тульской области.

Призер чемпионатов Европы и Кубка мира по каратэ провела сборы в Щекино

Ирина Троицкая поделилась опытом с нашими спортсменами.

Мастер спорта международного класса, призер чемпионатов Европы и Кубка мира по каратэ Ирина Троицкая провела в Щекино учебно-тренировочные сборы. Мероприятие организовала Федерация каратэ Тульской области при поддержке администрации Щекинского района.
 
Именитая спортсменка, член сборной России по каратэ на протяжении двух дней обучала спортсменов младшей группы и готовила к предстоящим соревнованиям более опытных ребят.
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Призер чемпионатов Европы и кубка мира по каратэ провела сборы в Щекино, Фото: 1
Призер чемпионатов Европы и кубка мира по каратэ провела сборы в Щекино, Фото: 2
Призер чемпионатов Европы и кубка мира по каратэ провела сборы в Щекино, Фото: 3
Призер чемпионатов Европы и кубка мира по каратэ провела сборы в Щекино, Фото: 4
Призер чемпионатов Европы и кубка мира по каратэ провела сборы в Щекино, Фото: 5
Призер чемпионатов Европы и кубка мира по каратэ провела сборы в Щекино, Фото: 6
Призер чемпионатов Европы и кубка мира по каратэ провела сборы в Щекино, Фото: 7
Призер чемпионатов Европы и кубка мира по каратэ провела сборы в Щекино, Фото: 8
Призер чемпионатов Европы и кубка мира по каратэ провела сборы в Щекино, Фото: 9
Призер чемпионатов Европы и кубка мира по каратэ провела сборы в Щекино, Фото: 10
Призер чемпионатов Европы и кубка мира по каратэ провела сборы в Щекино, Фото: 11
Призер чемпионатов Европы и кубка мира по каратэ провела сборы в Щекино, Фото: 12
Призер чемпионатов Европы и кубка мира по каратэ провела сборы в Щекино, Фото: 13
Призер чемпионатов Европы и кубка мира по каратэ провела сборы в Щекино, Фото: 14
Призер чемпионатов Европы и кубка мира по каратэ провела сборы в Щекино, Фото: 15
Призер чемпионатов Европы и кубка мира по каратэ провела сборы в Щекино, Фото: 16
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