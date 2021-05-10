Призер чемпионатов Европы и Кубка мира по каратэ провела сборы в Щекино

Фото предоставлено Федерацией каратэ Тульской области.

Мастер спорта международного класса, призер чемпионатов Европы и Кубка мира по каратэ Ирина Троицкая провела в Щекино учебно-тренировочные сборы. Мероприятие организовала Федерация каратэ Тульской области при поддержке администрации Щекинского района.

Именитая спортсменка, член сборной России по каратэ на протяжении двух дней обучала спортсменов младшей группы и готовила к предстоящим соревнованиям более опытных ребят.