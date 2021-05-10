«Становлюсь я на газон, потому что …»: новая подборка автохамов от читателей Myslo

Продолжаем знакомить вас с жителями и гостями нашего города, которые считают, что бросить машину посреди тротуара – нормально, и не видят различий между газоном и парковкой.

Гость из столицы, не утруждая себя поисками парковочного места, бросил свой Ford Mondeo на газоне возле дома №118 по проспекту Ленина. По словам автора, фотография сделана 7 мая в 9.45.

Автохам на BMW X5 оставил своего железного коня 4 мая в 20.00 на полоске газона между тротуаром и проезжей частью около дома №24 по ул. Пролетарской.

«Становлюсь я на газон, потому что я …» 4.05.2021, 13.20. Адрес: Тула, ул. Демидовская, 72-а», – пишет наш читатель о водителе черного «Лексуса».

Еще один черный «Лексус» (совпадение? не думаем!) был замечен припаркованным на пешеходном переходе в центре Тулы. «Очередной король дороги, которому права не писаны. Пересечение проспекта Ленина и улицы Циолковского», – прокомментировал автор фото.

«В нашем доме появился «замечательный сосед» – мастер парковки на газоне», – пишет жительница дома №149 по ул. Болдина. Фотографии сделаны 30 апреля в 14.00.

«29 апреля, 15.00, Тула, пересечение улиц Орловской и Московской. Перед машиной яма с лужей, перед ямой другой автомобиль. Обходить приходится по проезжай части», – пожаловалась тулячка на автохама, бросившего Renault Sandero на пешеходном переходе.

Еще один автомобиль той же марки был замечен на парковке Тульского патронного завода. Владелец поставил его строго посреди двух парковочных мест, видимо, посчитав, что «и так сойдет».

«24 апреля. Автомобиль нарушителя часто стоит на тротуаре возле отделения почты на Красноармейском проспекте, 2», – пишет наш читатель о водителе черной «Тойоты Камри».

С завидной регулярностью автохамы паркуются и на тротуаре возле дома №9 по ул. Майской – по словам жителей, такие снимки можно делать ежедневно.

Аналогичная история – между домами №6 и 8 по той же улице – водители часто оставляют машины на тротуаре, частично перекрывая проезд к девятиэтажкам. «Пешеходы устали ругаться», – сетуют жильцы.

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Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей! Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно). Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp принимаются круглосуточно. Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

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