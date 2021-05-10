новости
новости
Регистрация
Мост сломан, а при объезде машины уходят под землю: жители тульской деревни оказались отрезаны от мира
Фотографии предоставлены читателями.

Мост сломан, а при объезде машины уходят под землю: жители тульской деревни оказались отрезаны от мира

Ремонта дороги жители Калединовки Заокского района добиваются уже несколько лет – местные чиновники ограничиваются лишь обещаниями.

В редакцию Myslo обратились жители деревни Калединовка, которая находится в Заокском районе. Уже несколько лет они пытаются добиться организации нормального подъезда к своим домам и ремонта пешеходного моста через речку Нериску, который соединяет деревню с внешним миром.

«Данный мост поддерживается и ремонтируется самими жителями деревни и исключительно за собственный счет. Администрация только обещает, и ничего более».

Но сейчас мост окончательно пришел в негодность и чинить его самостоятельно жители Калединовки не могут. Правда, альтернатива есть – объезд длиной 3,5 км, который напоминает, скорее, болото, чем дорогу.

Соваться сюда на чем-то, кроме проходимого внедорожника, – затея, обреченная на провал. Впрочем, и «проходимцы» не всегда выручают – даже повидавшие многого на своем бездорожном веку «Нивы» и УАЗы здесь в буквальном смысле уходят под землю.

Местные чиновники приводить в порядок дороги – и пешеходную, и автомобильную – не торопятся, поэтому жители Калединовки вынуждены каждый раз надеяться на удачу, пытаясь добраться к себе домой.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 19:37 +1
Другие статьи по темам
Событие
дорогиремонт дорогмост через рекужалоба
Место
Тульская областьЗаокский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Становлюсь я на газон, потому что …»: новая подборка автохамов от читателей Myslo
«Становлюсь я на газон, потому что …»: новая подборка автохамов от читателей Myslo
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.