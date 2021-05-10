Мост сломан, а при объезде машины уходят под землю: жители тульской деревни оказались отрезаны от мира

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Ремонта дороги жители Калединовки Заокского района добиваются уже несколько лет – местные чиновники ограничиваются лишь обещаниями.

В редакцию Myslo обратились жители деревни Калединовка, которая находится в Заокском районе. Уже несколько лет они пытаются добиться организации нормального подъезда к своим домам и ремонта пешеходного моста через речку Нериску, который соединяет деревню с внешним миром.

«Данный мост поддерживается и ремонтируется самими жителями деревни и исключительно за собственный счет. Администрация только обещает, и ничего более».

Но сейчас мост окончательно пришел в негодность и чинить его самостоятельно жители Калединовки не могут. Правда, альтернатива есть – объезд длиной 3,5 км, который напоминает, скорее, болото, чем дорогу.

Соваться сюда на чем-то, кроме проходимого внедорожника, – затея, обреченная на провал. Впрочем, и «проходимцы» не всегда выручают – даже повидавшие многого на своем бездорожном веку «Нивы» и УАЗы здесь в буквальном смысле уходят под землю.

Местные чиновники приводить в порядок дороги – и пешеходную, и автомобильную – не торопятся, поэтому жители Калединовки вынуждены каждый раз надеяться на удачу, пытаясь добраться к себе домой.