новости
новости
Регистрация
Игорь Маковский и руководство «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» возложили цветы к мемориалу «Героям-энергетикам»

Игорь Маковский и руководство «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» возложили цветы к мемориалу «Героям-энергетикам»

Мероприятие приурочено к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Мероприятие стало финалом автопробега персонала и техники энергокомпаний, который стартовал 30 апреля во всех 20 регионах присутствия Обществ.
 
В акции было задействовано 200 транспортных средств «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье». Общая протяженность автопробега «Энергетики — Великой Победе» составила более 6000 километров. Его участники посетили и благоустроили свыше 170 памятных мест и захоронений героев 1941-1945 годов.
 
На территории первого в стране мемориала «Героям-энергетикам» в Туле генеральный директор энергокомпаний, руководители исполнительного аппарата и филиалов Обществ подвели итоги автопробега, почтили память павших в Великой Отечественной войне минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.
 
– День Победы дорог каждой российской семье, каждому человеку. Наш святой долг — оберегать и хранить память о тех великих днях, о доблестном прошлом нашей Родины и о героях, победивших фашизм. Автопробег «Энергетики — Великой Победе» — то немногое, что мы можем сделать сегодня, чтобы слава о подвиге советских солдат и дальше передавалась из поколения в поколение. Акция должна стать ежегодной и объединять еще больше сотрудников нашей компании, — отметил глава «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 12:08
Другие статьи по темам
Событие
РоссетиТулэнерговозложениеДень Победы
Люди
Игорь Маковский
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Над Тулой пролетела пилотажная группа «Русские витязи»
Над Тулой пролетела пилотажная группа «Русские витязи»
В Туле прошел парад Победы: фоторепортаж
В Туле прошел парад Победы: фоторепортаж
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.