«Лаборатории города – 2026»: тулякам расскажут, как создать популярные общественные пространства

Лекции пройдут в рамках открытого лектория публичной программы архитектурно-урбанистического проекта «Лаборатория города – 2026», совместной образовательной инициативы администрации Тулы, архитектурного бюро Wowhaus, центра территориального развития и урбанистики Тульской области и АНО ДПО Высшей технической школы.

13 мая Олег Шапиро расскажет, как работает метод бюро Wowhaus. За 13 лет Wowhaus спроектировали несколько десятков знаковых общественных пространств в городах России. В основе работы бюро — предпроектные исследования, благодаря которым удается раскрыть потенциал места и учесть интересы большого количества групп людей — жителей города, жителей района, туристов, представителей бизнеса, представителей власти и др. Олег Шапиро расскажет, в чем секрет создания популярного общественного пространства, везде ли такое пространство может появиться и какие пространства будут востребованы в будущем.

Лекция пройдет в творческом индустриальном кластере «Октава», 3-й этаж, Высшая техническая школа, начало в 18.30. Зарегистрироваться.

14 мая руководитель проектной группы архитектурного бюро Wowhaus Гульнара Сафарова прочтет лекцию «Эффекты благоустройства городских пространств». Бюро ответственно за появление первых общественных пространств в России и своевременное включение Москвы в общеевропейскую архитектурную повестку. На кого, на что и как повлияла новая среда, сейчас обсуждают социологи и журналисты.

Гульнара Сафарова в своей лекции расскажет о том, какие идеи и смыслы закладывают при проектировании архитекторы: как проанализировать социальную и экономическую эффективность места, как продумать сценарии его использования горожанами и т. д.

Встреча пройдет в творческом индустриальном кластере «Октава», 3-й этаж, Высшая техническая школа, начало в 18.00. Зарегистрироваться.

Лекции будут интересны не только профессионалам в сфере архитектуры, строительства и урбанистики, но и широкой аудитории, неравнодушной к городским трансформациям.