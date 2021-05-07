Из-за генеральной репетиции парада Победы в Туле 7 мая перекроют движение транспорта
Будьте внимательны!
7 мая на период проведения генеральной репетиции парада будут ограничены для движения следующие улицы:
c 10.00 до 13.00:
- пр. Ленина на участке от ул. Советской до ул. Пушкинской;
- ул. Пушкинская на участке от ул. Колетвинова до ул. Лейтейзена;
- ул. Лейтейзена;
- ул. Мосина на участке от ул. Лейтейзена до ул. Советской;
- ул. Колетвинова на участке от ул. Пушкинской до ул. Староникитской;
- ул. Староникитская на участке от ул. Колетвинова до ул. Советской;
- ул. Дзержинского на участке от ул. Советской до Садового переулка;
- ул. Никитская;
- Чапаевский проезд;
- ул. Тургеневская на участке от ул. Менделеевской до ул. Советской;
c 6.00 до 13.00:
- пл. Ленина;
- ул. Менделеевская.
На данных участках запрещены остановка и стоянка всех видов транспорта с 00.00.
Также запрещены остановка и стоянка на следующих участках:
- с 00.00 до 12.00 на съездах на набережную реки Упы от ул. Пролетарской (нечетная сторона), со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона), а также со стороны ТРЦ «Макси», на разворотном кольце по ул. Советской в районе ТРЦ «Макси», на набережной реки Упы.
Кроме того, на период вводимых ограничений движение городского пассажирского транспорта будет осуществляться по измененной схеме. Подробная информация на сайте администрации Тулы.
4 мая, в 16:02, 69 13455 -14
4 мая, в 13:15, 24 5489 -12
3 мая, в 09:15, 16 964 1
1 мая, в 12:57, 18 2107 2
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