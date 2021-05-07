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Из-за генеральной репетиции парада Победы в Туле 7 мая перекроют движение транспорта

Из-за генеральной репетиции парада Победы в Туле 7 мая перекроют движение транспорта

Будьте внимательны!

7 мая на период проведения генеральной репетиции парада будут ограничены для движения следующие улицы:

c 10.00 до 13.00:

  • пр. Ленина на участке от ул. Советской до ул. Пушкинской;
  • ул. Пушкинская на участке от ул. Колетвинова до ул. Лейтейзена;
  • ул. Лейтейзена;
  • ул. Мосина на участке от ул. Лейтейзена до ул. Советской;
  • ул. Колетвинова на участке от ул. Пушкинской до ул. Староникитской;
  • ул. Староникитская на участке от ул. Колетвинова до ул. Советской;
  • ул. Дзержинского на участке от ул. Советской до Садового переулка;
  • ул. Никитская;
  • Чапаевский проезд;
  • ул. Тургеневская на участке от ул. Менделеевской до ул. Советской;

c 6.00 до 13.00:

  • пл. Ленина;
  • ул. Менделеевская.

На данных участках запрещены остановка и стоянка всех видов транспорта с 00.00.

Также запрещены остановка и стоянка на следующих участках:

  • с 00.00 до 12.00 на съездах на набережную реки Упы от ул. Пролетарской (нечетная сторона), со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона), а также со стороны ТРЦ «Макси»,  на разворотном кольце по ул. Советской в районе ТРЦ «Макси», на набережной реки Упы.

Кроме того, на период вводимых ограничений движение городского пассажирского транспорта будет осуществляться по измененной схеме. Подробная информация на сайте администрации Тулы.

Сюжет: День Победы - 2021
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Автор: Кристина Вернигорина
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