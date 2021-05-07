новости
новости
Регистрация
«Арсенал» и «Спартак» выплатят почти миллион рублей за беспорядки на трибунах

«Арсенал» и «Спартак» выплатят почти миллион рублей за беспорядки на трибунах

Оба клуба оштрафованы на крупные суммы.

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес наказания «Арсеналу» и «Спартаку» по итогам матча 28-го тура чемпионата России.

Тульский клуб выплатит 300 тысяч рублей за необеспечение безопасности на стадионе и 100 тысяч за выломанные кресла болельщиками. Также «Арсеналу» придется заплатить 50 тысяч за нарушение санитарных норм и еще 20 тысяч — за использование болельщиками пиротехники на стадионе. Об этом пишет Sport24 со ссылкой на главу КДК Артура Григорьянца.

Московский «Спартак» наказан двумя штрафами по 100 тысяч рублей за нанесение ущерба стадиону и оскорбительные высказывания болельщиков, по 50 тысяч рублей — за то, что болельщики вылезли на крышу стадиона, и использование пиротехники. Плюс 30 тысяч рублей штрафа получил главный тренер красно-белых Доменико Тедеско за выход за пределы технической зоны, а вратарь команды Александр Селихов наказан 20 тысячами штрафа за то, что взял с собой ребенка на матч (нарушение санитарного протокола). Также на 20 тысяч наказан пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин за несоблюдение дисциплинарного регламента.

Обе команды суммарно наказаны на 890 тысяч рублей.

Сюжет: Арсенал
Тульский «Арсенал» прошел лицензирование
Спорт
Тульский «Арсенал» прошел лицензирование
вчера, в 11:31, 22 1250 -5
«Арсенал» может остаться в Премьер-лиге, избежав участия в стыковых матчах
Спорт
«Арсенал» может остаться в Премьер-лиге, избежав участия в стыковых матчах
5 мая, в 13:33, 56 3328 -6
«Арсенал» – «Спартак»: не хватило ресурсов
Спорт
«Арсенал» – «Спартак»: не хватило ресурсов
4 мая, в 12:16, 62 5435 -2
Фанаты «Спартака» и «Арсенала» забросали друг друга креслами на стадионе
Спорт
Фанаты «Спартака» и «Арсенала» забросали друг друга креслами на стадионе
3 мая, в 21:30, 153 6235 0
Все новости сюжета
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 10:12 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
АрсеналСпартакматч Арсенал - Спартакштрафы

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Журналу «Модный город» требуется менеджер по работе с клиентами
Журналу «Модный город» требуется менеджер по работе с клиентами
Из-за генеральной репетиции парада Победы в Туле 7 мая перекроют движение транспорта
Из-за генеральной репетиции парада Победы в Туле 7 мая перекроют движение транспорта
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.