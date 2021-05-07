«Арсенал» и «Спартак» выплатят почти миллион рублей за беспорядки на трибунах

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес наказания «Арсеналу» и «Спартаку» по итогам матча 28-го тура чемпионата России.

Тульский клуб выплатит 300 тысяч рублей за необеспечение безопасности на стадионе и 100 тысяч за выломанные кресла болельщиками. Также «Арсеналу» придется заплатить 50 тысяч за нарушение санитарных норм и еще 20 тысяч — за использование болельщиками пиротехники на стадионе. Об этом пишет Sport24 со ссылкой на главу КДК Артура Григорьянца.

Московский «Спартак» наказан двумя штрафами по 100 тысяч рублей за нанесение ущерба стадиону и оскорбительные высказывания болельщиков, по 50 тысяч рублей — за то, что болельщики вылезли на крышу стадиона, и использование пиротехники. Плюс 30 тысяч рублей штрафа получил главный тренер красно-белых Доменико Тедеско за выход за пределы технической зоны, а вратарь команды Александр Селихов наказан 20 тысячами штрафа за то, что взял с собой ребенка на матч (нарушение санитарного протокола). Также на 20 тысяч наказан пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин за несоблюдение дисциплинарного регламента.

Обе команды суммарно наказаны на 890 тысяч рублей.