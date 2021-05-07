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«Это нужно не мертвым – это надо живым»: Тула приняла участие в перекличке городов-героев

«Это нужно не мертвым – это надо живым»: Тула приняла участие в перекличке городов-героев

Акция, приуроченная ко Дню Победы и учреждению звания «Город-герой», прошла в России 7 мая. В победной перекличке приняли участие 12 городов.

Победная перекличка «Городам-героям — слава!» — новая традиция, ее инициатором выступил Новороссийск. Идею поддержали российские города-герои Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Керчь, Мурманск, Севастополь, Смоленск и Тула, белорусские Минск и Брест, украинская Одесса. 7 мая в 14.00 в режиме видеоконференции все 12 городов вышли на видеосвязь.

Перекличка началась с гимна городов-героев и рассказа об истории этого звания. Положение о нем вышло Указом Президиума Верховного Совета СССР 8 мая 1965 года. Звание было присуждено 12 городам СССР и Брестской крепости. Тула получила его 7 декабря 1976 года.

В нашем городе участники телемоста собрались в Музее оружия. Победную перекличку посетили герои войны, кадеты Суворовского училища, ребята из юнармии, а также представители городской власти.

Ольга Слюсарева, глава муниципального образования г. Тула

– Такие акции очень важны в патриотическом воспитании молодежи. Они объединяют, позволяют передавать историю, хранить память, встречаться с ветеранами, расспрашивать их. У наших детей еще есть возможность увидеть героев своими глазами, поговорить с ними, — и они всегда будут это помнить. Поэтому мне очень радостно, что сегодня на перекличку городов-героев пришло много молодых людей.

Для туляков этот год особенный: мы отмечаем 80-летие обороны Тулы и 45-летие присвоения звания «Город-герой». Тульская оборонительная операция стала переломным моментом в битве за Москву. Мы всегда будем помнить о мужестве наших земляков и гордиться тем, что являемся потомками освободителей. Ветеранам — низкий поклон за мирное небо за головой, городам- героям — развития и процветания, и всем нам — добра и мира!

Во время телемоста представители городов-героев показывали, как развиваются их города сегодня, и вспоминали о том, что пришлось пережить в годы войны — в Сталинградской битве, при героической обороне Севастополя, оккупации Ленинграда и Керчи.

В видеопрезентации Тулы участникам телемоста рассказали о том, что город стал привлекательным туристическим центром, — об обновленном кремле и Музейном квартале, где открылись филиалы четырех музеев, о возрождении Суворовского училища, где в этом году состоится первый выпуск, о создании Музея обороны Тулы и музейной экспозиции «Бронепоезд №16», которые в конце года откроются в парке «Патриот».

Дмитрий Миляев, глава администрации Тулы

– Мы сейчас находимся в преддверии большого праздника — 76-й годовщины победы нашего народа в войне. Для всех нас это самый чувствительный праздник, потому что нет ни одной семьи, кого не коснулась бы война. Это также день единства и сплочения, когда мы ощущаем, что являемся единым народом, и эта связь прочная и несокрушимая. Низкий поклон ветеранам за их подвиг, мужество, отвагу и любовь к Родине. Отдельное спасибо за то, что они до сих пор в строю, ведут огромную общественную и воспитательную работу. Они — живые легенды, которые сегодня передают ребятам историческую правду о страшной войне. И такие акции, как сегодня, — это не только возможность увидеть, как развиваются другие города, это послание нашей молодежи, которое поможет им во всем находить здравое зерно, выбирать верную дорогу и быть достойными людьми. 

В декабре этого года участники переклички планируют встретиться лично, и произойдет это в Туле: наш город примет юбилейный, 25-й слет городов-героев.

После телемоста Ольга Слюсарева и Дмитрий Миляев вручили ветеранам войны медали «В память 80-летия обороны Тулы и начала контрнаступления под Москвой» — эта награда была учреждена в Тульской области губернатором Алексеем Дюминым.

Фото: Наталья Никульчева.

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Автор: Екатерина Белова
сегодня, в 18:37 +2
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Место
Тулатульский музей оружия

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