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Полицейский из Дубны, по вине которого задержанный сломал ногу, осужден на 3 года
Фото из архива Myslo.ru.

Полицейский из Дубны, по вине которого задержанный сломал ногу, осужден на 3 года

Срок, правда, он получил условный.

В Тульской области вынесен приговор 32-летнему бывшему помощнику оперативного дежурного отделения полиции «Дубенское» межмуниципального отдела МВД РФ «Суворовский». Он признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности при ненадлежащем исполнении своих обязанностей и превышении должностных полномочий с применением насилия (ч. 2 ст. 118 и п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Днем 9 июня 2020 года в помещении для задержанных отделения полиции в поселке Дубна задержанный за совершение административного правонарушения шумел и пытался добиться своего освобождения. В ответ на это помощник оперативного дежурного толкнул мужчину, тот упал и получил тяжкий вред здоровью – переломы ноги. 

Суд приговорил экс-полицейского к 3 годам 2 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того он лишен права занимать должности, связанные с работой в правоохранительных органах, на 3 года,  сообщает СК СК РФ по Тульской области.

 

Юлия Александрова
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 15:42 +1
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