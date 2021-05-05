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Статистика за сутки: в Тульской области 54 новых случая коронавируса и 7 смертей

Статистика за сутки: в Тульской области 54 новых случая коронавируса и 7 смертей

Такие данные приводит федеральный оперативный штаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 54 случая заболевания COVID-19, выздоровели 50 человек и 7 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 38 772 жителя региона, 36 350 вылечились, 1 890 умерли.

В российских регионах ситуация следующая:

За последние сутки в России выявлено 7 975 случаев COVID-19 в 83 регионах, из них 934 (11,7%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 4 847 489 человек в 85 регионах. 

Также за сутки зафиксировано 360 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 111 895 человек.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 12:07 0
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