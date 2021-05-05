Статистика за сутки: в Тульской области 54 новых случая коронавируса и 7 смертей
Такие данные приводит федеральный оперативный штаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 54 случая заболевания COVID-19, выздоровели 50 человек и 7 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 38 772 жителя региона, 36 350 вылечились, 1 890 умерли.
В российских регионах ситуация следующая:
За последние сутки в России выявлено 7 975 случаев COVID-19 в 83 регионах, из них 934 (11,7%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 4 847 489 человек в 85 регионах.
Также за сутки зафиксировано 360 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 111 895 человек.
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