Тулячка пожаловались на разрушающийся в Пролетарском районе родник

В нашу официальную группу «ВКонтакте» обратилась тулячка Мария Афонина:

– В Пролетарском районе на улице Мусоргского расположен родник, в котором большинство людей набирают воду. Но вы посмотрите на его состояние, это же дикий ужас! Всё осыпается, отваливается. Ступеньки развалились. Да и вода стекает уже не из трубы, а просто льётся по бокам на ступени, что даже наступить невозможно. А там, где вытекает вода, всё забилось, она не уходит через решётку вниз, а течёт уже поверху ручьём. И вокруг одна грязь и мусор. Кто отвечает за его состояние? За чей счёт должен быть ремонт? Просто мне так кажется, что такое состояние недопустимо!

В администрации Пролетарского округа Тулы на запрос Myslo ответили, что на днях родник прочистили: