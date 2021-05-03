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Тулячка пожаловались на разрушающийся в Пролетарском районе родник

Тулячка пожаловались на разрушающийся в Пролетарском районе родник

В роднике на ул. Мусоргского набирают воду жители ближайших домов частного сектора.

В нашу официальную группу «ВКонтакте» обратилась тулячка Мария Афонина:

– В Пролетарском районе на улице Мусоргского расположен родник, в котором большинство людей набирают воду. Но вы посмотрите на его состояние, это же дикий ужас! Всё осыпается, отваливается. Ступеньки развалились. Да и вода стекает уже не из трубы, а просто льётся по бокам на ступени, что даже наступить невозможно. А там, где вытекает вода, всё забилось, она не уходит через решётку вниз, а течёт уже поверху ручьём. И вокруг одна грязь и мусор. Кто отвечает за его состояние? За чей счёт должен быть ремонт? Просто мне так кажется, что такое состояние недопустимо!

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Тулячка пожаловались на разрушающийся родник в Пролетарском районе, Фото: 1
Тулячка пожаловались на разрушающийся родник в Пролетарском районе, Фото: 2
Тулячка пожаловались на разрушающийся родник в Пролетарском районе, Фото: 3
Тулячка пожаловались на разрушающийся родник в Пролетарском районе, Фото: 4
Тулячка пожаловались на разрушающийся родник в Пролетарском районе, Фото: 5
Тулячка пожаловались на разрушающийся родник в Пролетарском районе, Фото: 6
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В администрации Пролетарского округа Тулы на запрос Myslo ответили, что на днях родник прочистили:
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сегодня, в 11:05 +2
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