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Метеопредупреждение: 6 мая в Тульской области усилится ветер

Метеопредупреждение: 6 мая в Тульской области усилится ветер

Находясь на улице, обходите шаткие строения, напоминает ведомство.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 6 мая на территории региона ожидается усиление ветра. Его порывы будут достигать 12-17 м/с.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности!

При порывистом ветре:

- машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо закрепленных конструкций;

- находясь на улице, обходите шаткие строения;

- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач).

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону -"01" или с мобильного - "112" и "101".

Юлия Александрова
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 16:07 +4
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