Метеопредупреждение: 6 мая в Тульской области усилится ветер
Находясь на улице, обходите шаткие строения, напоминает ведомство.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 6 мая на территории региона ожидается усиление ветра. Его порывы будут достигать 12-17 м/с.
Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности!
При порывистом ветре:
- машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо закрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите шаткие строения;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач).
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону -"01" или с мобильного - "112" и "101".