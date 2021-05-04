Охрана парикмахерских жены, дома и сотни коммерческих объектов: в чем обвиняют экс-начальника вневедомственной охраны Тулы

Полковник полиции Игорь Ланцов был уволен с поста руководителя Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Тульской области осенью прошлого года. Должность эту он занимал с 15 мая 2012 года.

Причина увольнения – совершение поступка, порочащего честь и достоинство сотрудника ведомства. Позже оказалось, что в отношении уже бывшего руководителя возбуждено уголовное дело по ст. 285 ч.1 УК РФ –злоупотребление должностными полномочиями, а именно использование их вопреки интересам службы из корыстной или иной личной заинтересованности.

Речь идет об организации без договора – на безвозмездной основе охраны объектов по всей Тульской области.

Обвинение ему предъявлено в двух эпизодах. Первый касается организации силами управления охраны парикмахерских, которые принадлежали жене и ее сестре, а также их с супругой дома. Во всех этих случаях сигнализация была подключена к пульту централизованного наблюдения починенными Ланцова на основании его устных распоряжений. При этом договоры на оказание платных услуг заключено не были.

Парикмахерскую, расположенную на ул. Маршала Жукова, принадлежащую жене, Ланцов подключил к пульту централизованного наблюдения 1 августа 2014 года. Наблюдение за объектом велось по 2 сентября 2020 года. То есть федеральный бюджет не получил от Ланцовой 548,18 тыс. рублей.

24 февраля 2015 аналогичным образом на охрану взята парикмахерская на ул. Пузакова, принадлежащая сестре жены Ланцова, вневедомственная охрана обеспечивала безопасность коммерческого объекта до 2 сентября 2020 года. Согласно утвержденным тарифам, сестра жены, будучи индивидуальным предпринимателем, за это должна должно была заплатить 494 707 рублей. Но договора не было, а значит бюджет понес убытки.

Дом свой он поставил на охрану самым последним – с 1 января 2019 по 31 июля 2020 года. За охрану супруги должны был заплатить 12 496 рублей.

То есть в общей сложности по первому эпизоду ущерб федеральному бюджету составил 1 055 222 рубля 69 копеек.

Второй эпизод связан с сотнями объектов коммерческой организации – ООО «Паритет», расположенные по всей Тульской области. У компании был 1 октября 2013 года заключен с вневедомственной охраной договор на оказание платных услуг, но 31 декабря 2015 года Ланцов его расторг Ланцовым.

В обвинительном заключении говорится, что представлял компанию «Паритет» бывший сотрудник Управления, занимавший когда-то высокопоставленный пост и знакомый с другими руководителями ведомства.

«Желая выслужиться перед руководителей Ланцов расторг договор с ООО компания «Паритет», – говорится в обвинительном заключении.

Однако охрана объектов была продолжена. Ко 2 сентября 2020 года сумма недоимок бюджета составила 7,1 млн рублей.

По окончании оглашения обвинительного заключения Игорь Ланцов заявил:

по первому эпизоду полностью признает свою виду, а вот вину в совершении второго эпизода – с объектами компании «Паритет», он не признает.

Судебное заседание было отложено для вызова свидетелей по делу.