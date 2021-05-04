«Ой, а у вас 5 тыщ выпали!»: порядочность туляков проверили скрытой камерой

Видео Евгения Макалова и «20х20 Тула» специально для Myslo.

В рамках совместного проекта «20×20 Тула» и Myslo сорили деньгами в Белоусовском парке. Правда, не настоящими. Но пятитысячная купюра выглядела очень натурально.

– Суть эксперимента — посмотреть, насколько туляки порядочные, — рассказывает Евгений Макалов. — Мы делали вид, что из кармана нашей героини выпадают 5000 рублей, и смотрели за реакцией прохожих.

Туляки приятно удивили! Все, кто замечал, что деньги выпали, окрикивали девушку. Двое мужчин с ребенком, которые взяли деньги, рассказали, что не видели, у кого выпала купюра. В общем, гости парка показали себя с прекрасной стороны!