В Тульской области зарегистрировано уже 125 случаев присасывания клещей

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Только за минувшую неделю за медицинской помощью обратились 72 человека, в том числе 18 детей.

С 11 марта этого года в Тульской области ведут еженедельный мониторинг за инфекциями, которые передают клещи. По данным регионального Роспотребнадзора, по состоянию на 29 апреля зарегистрировано 125 случаев присасывания клещей к людям (за аналогичный период прошлого года — 197), в том числе среди детей — 34 случая (за аналогичный период прошлого года — 77).

Присасывание клещей происходило: на придомовых территориях, на дачных участках, при выезде на природу, посещении леса, в парках и при посещении кладбища.

«За период мониторинга на 29.04.2021 на базе лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» и ООО «Тульская диагностическая лаборатория» исследовано 73 клеща. В результате проведенных исследований в 6 пробах (8,2%) подтверждено наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза; в 2 пробах (2,7%) — гранулоцитарного анаплазмоза человека», — сообщает пресс-служба ведомства.

Как снять клеща? Лучше это сделать у врача в медицинском учреждении. В случае самостоятельного удалении клеща соблюдать следующие рекомендации:

захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату, держа строго перпендикулярно поверхности укуса повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов;

место укуса продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством (70% спирт, 5% йод, одеколон);

после извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом;

если осталась черная точка (отрыв головки или хоботка) обработать 5% йодом и оставить до естественной элиминации.

Если на месте присасывания клеща образовалось красное пятно, появились мышечные боли, сыпь, повысилась температура тела — следуют срочно обратиться к врачу.

Снятого клеща нужно доставить на исследование в микробиологическую лабораторию:

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» (г. Тула, ул. Оборонная, 114, т.-37−38−64);

ООО «Тульская диагностическая лаборатория» (г.Тула, ул. Московская, д. 17, т.-21−23−69).