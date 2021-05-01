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В Тульской области зарегистрировано уже 125 случаев присасывания клещей
Изображение Catkin с сайта Pixabay

В Тульской области зарегистрировано уже 125 случаев присасывания клещей

Только за минувшую неделю за медицинской помощью обратились 72 человека, в том числе 18 детей.

С 11 марта этого года в Тульской области ведут еженедельный мониторинг за инфекциями, которые передают клещи. По данным регионального Роспотребнадзора, по состоянию на 29 апреля зарегистрировано 125 случаев присасывания клещей к людям (за аналогичный период прошлого года — 197), в том числе среди детей — 34 случая (за аналогичный период прошлого года — 77).
 
Присасывание клещей происходило: на придомовых территориях, на дачных участках, при выезде на природу, посещении леса, в парках и при посещении кладбища.
 
«За период мониторинга на 29.04.2021 на базе лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» и ООО «Тульская диагностическая лаборатория» исследовано 73 клеща. В результате проведенных исследований в 6 пробах (8,2%) подтверждено наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза; в 2 пробах (2,7%) — гранулоцитарного анаплазмоза человека», — сообщает пресс-служба ведомства.
 
 
Как снять клеща?

Лучше это сделать у врача в медицинском учреждении. В случае самостоятельного удалении клеща соблюдать следующие рекомендации:

  • захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату, держа строго перпендикулярно поверхности укуса повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов;
  • место укуса продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством (70% спирт, 5% йод, одеколон);
  • после извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом;
  • если осталась черная точка (отрыв головки или хоботка) обработать 5% йодом и оставить до естественной элиминации.
  • Если на месте присасывания клеща образовалось красное пятно, появились мышечные боли, сыпь, повысилась температура тела — следуют срочно обратиться к врачу.
 
Снятого клеща нужно доставить на исследование в микробиологическую лабораторию:
 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» (г. Тула, ул. Оборонная, 114, т.-37−38−64);
 
ООО «Тульская диагностическая лаборатория» (г.Тула, ул. Московская, д. 17, т.-21−23−69).
 
ВАЖНО!
  • при посещении зоны риска необходимо правильно одеваться — в светлую однотонную одежду с длинными рукавами, носить головной убор, брюки заправлять в носки;
  • избегайте мест, где имеется высокая трава, сухостой
  • не садитесь на траву (без подстилок достаточного размера)
  • устраивайте туристические стоянки только на участках, лишенных травы
  • каждые несколько часов осматривайте одежду, волосы, кожу
  • не приносите из леса букеты, ветки и т. д.
  • используйте репелленты (сред­ства, отпугивающие клещей).

 

Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 20:59 +2
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