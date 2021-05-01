«Накажи автохама»: получится ли припарковать КамАЗ во дворе дома?

Чаще всего читатели Myslo присылают в редакцию снимки автомобилей, водители которых паркуются в не предназначенных для этого местах. Публикуем очередную подборку:

«Здравствуйте. Для рубрики «Накажи автохама». 23 апреля, в 11.50, стоял на светофоре (пр. Ленина/Агеева со стороны Руднева) и увидел это чудо на тротуаре. Понимаю, что с такими номерами (А720МР 77RUS) все можно, однако решил поделиться с вами. », - сообщил автор снимка.

«Тула, ул. Бондаренко, дом 19. Дата съемки: 24.04.2021, в 16.30», - сообщил автор.

«Тула, ул. Бондаренко, 9, шестой подъезд. В прошлый раз там стоял внедорожник, а теперь пошли дальше и загнали огромную ГАЗель. 26 апреля, 19.36», - сообщил автор снимка. «Центральный переулок с односторонним движением. Но, походе не для всех. Р369ХА 777RUS. Дата съемки: 27.04.2021, примерно в 20.00», - прокомментировал автор. «Автовладельцы регулярно ставят свои автомобили на пешеходную дорожку, ведущую в Центр Образования №15, расположенный по адресу: Тула, проспект Ленина д. 139-А . Хаотичная автопарковка располагается с торца дома, расположенного по адресу г. Тула, проспект Ленина, д. 137В со стороны подъезда 6. Детям, идущим в школу утром приходится обходить машины по грязи», - сообщил автор снимков.

«Машина регулярно паркуется на территории жилого дома по адресу: Тула, ул. Металлургов, 45. Заезжает на детскую площадку. Прошу принять меры! Дата съемки 28 апреля, примерно 15.00», - возмущен автор снимков.

«Ул. Павшинский мост, дом 1, корпус 4. Парковка сзади дома. 30 апреля, примерно 8 часов утра», - сообщил автор фото.

«Тула, ул. Макаренко, 13, корпус 3, 8 подъезд. Снято 1 мая, примерно 8 часов утра», - написал автор обращения в редакцию.

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей! Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно). Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp принимаются круглосуточно. Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

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