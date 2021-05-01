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Погода в Туле 2 мая: кратковременный дождь и до +18
Изображение Adina Voicu с сайта Pixabay

Погода в Туле 2 мая: кратковременный дождь и до +18

Атмосферное давление 745−750 мм рт. ст.

По информации регионального МЧС, 2 мая в Тульской области ожидается облачная с прояснениями погода. Днем местами кратковременный дождь (по данным Гидрометцентра — до 1 мм за сутки). Ветер юго-восточный 5−10 м/с, температура днем +13…+18?С.
 
 
Атмосферное давление 745−750 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости — 7000 м, во время осадков 5000 м.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
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