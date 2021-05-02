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Алексей Дюмин поздравил туляков с Пасхой

Алексей Дюмин поздравил туляков с Пасхой

В этом году Воскресенье Христово отмечается 2 мая.

Глава Тульской области Алексей Дюмин поздравил жителей региона с Пасхой:

— Этот светлый праздник олицетворяет торжество жизни, наполняет наши сердца радостью и верой в самое лучшее. Пусть он дарит всем нам хорошее настроение, вдохновляет на благие помыслы и поступки.

Будьте милосердны друг к другу, берегите своих родных и близких, окружайте их заботой и теплотой. От всей души желаю вам здоровья, благополучия, счастья и добра! — сказал губернатор.

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Тульская область

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