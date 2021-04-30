В Туле домашним животным можно будет бесплатно сделать тест на COVID-19

Научно-исследовательские учреждения Россельхознадзора проведут диагностику домашних животных на наличие генома возбудителя коронавируса.

– Бесплатные исследования будут осуществляться до момента сбора необходимого объема информации о распространении COVID-19 в популяции животных в России. Диагностика питомцев, живущих с переболевшими инфекцией людьми, позволит провести глубокий научный анализ ситуации с распространением болезни среди животных, изучить вероятность передачи вируса к ним от человека и всесторонне оценить возможные риски, — сообщает Россельхознадзор.

Исследования проведут в Москве, Владимире, Туле, Липецке, Рязани, Калуге, Самаре, Курске, Орле, Новосибирске, Барнауле, Тюмени, Челябинске, Саранске и Чебоксарах на базе ФГБУ «Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов» (ФГБУ «ВГНКИ»), ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ») и ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория» (ФГБУ ЦНМВЛ).

Тестирование животных будет осуществляться разработанными ФГБУ «ВНИИЗЖ» и ФГБУ «ВГНКИ» высокоточными методами выявления генома коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, с использованием соответствующих тест-систем.