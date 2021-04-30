Алексей Дюмин поздравил сотрудников пожарной охраны с профессиональным праздником

Губернатор Алексей Дюмин:

– Уважаемые сотрудники и ветераны пожарной охраны! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Борьба с опасной огненной стихией всегда считалась делом мужественных и бесконечно преданных своему делу людей.

Работа в экстремальных условиях требует от человека особых качеств – высочайшей компетентности, исключительной собранности и умения быстро принять в сложившейся ситуации единственно правильное решение. По первому сигналу опасности вы готовы с риском для жизни вступить в схватку с огнем.

Наградой за ваш труд служат искренняя человеческая благодарность и большой общественный авторитет.

Отдельное спасибо – ветеранам службы, которые бережно хранят и передают молодым сотрудникам свой опыт и лучшие традиции пожарной службы.

Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма и дальнейших успехов в нелегкой, но почетной работе!