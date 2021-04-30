Где в Туле комфортно пожарить шашлыки: обзор Myslo

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Редакция Myslo подготовила для вас обзор мест для удобного отдыха с барбекю.

Столбики термометров ползут вверх, солнце стало всё больше радовать нас своим присутствием., а это значит, что пора открывать сезон отдыха на природе.

Но как найти место, чтобы с комфортом провести время на свежем воздухе и качественно пожарить порцию-другую ароматных шашлыков? Редакция Myslo подготовила для вас несколько мест для удобного отдыха с барбекю.

Конечно, если у вас есть собственная дача, то этот вопрос не стоит. Но важно упомянуть о новых правилах, в которых сказано, что поставить мангал и разжечь огонь можно только при наличии забетонированной площадки, расположенной на определенном расстоянии от построек.

А для тех, кто не готов заливать бетон и монтировать мангал, есть уже специально оборудованные зоны отдыха.

Река Воронка

Излюбленное место отдыха туляков. Находится в черте города в Скуратовском микрорайоне Привокзального округа.

Здесь есть удобная парковка, навесы, мангальная зона, детская площадка, площадка для пляжного волейбола. И конечно, вам обеспечен красивый вид на Воронку вблизи многолетнего леса.

Экотропа Малиновая Засека

Это место располагается в Туле на окраине Яснополянского лесничества возле поселка Косая Гора.

В этом месте можно совместить приятное с полезным. Любители пеших прогулок могут пройти по оборудованным тропам, которые доведут, к примеру, до Ясной Поляны или столетнего святого источника.

Или же целенаправленно приезжайте на обустроенную площадку для отдыха. Здесь есть пять беседок с каменным мангалами. Тихое и чистое место вдали от города, о котором знают немногие.

Парк отдыха «Некрасово»

Место расположено в Ленинском районе недалеко от живописного карьера.

Здесь можно взять в аренду одну из шести беседок.

Стандартная беседка (до 15 чел.) – 500р./час

Большая беседка (до 30 чел.) – 600р./час

Минимальное время аренды – два часа. Аренда мангала с наполнением (уголь, розжиг) – 300 руб.

Также на территории работает кафе «Некрасовъ», в котором можно заказать еду навынос).

Зона отдыха «Петушки»

Место располагается возле озера Петушки в селе Высокое.

Бронировать домик с беседкой в «Петушках» лучше заранее. В среднем съем места для отдыха с оборудованной верандой и мангалом обойдется в 3 тыс. рублей в будний день и в 5 тыс. рублей в выходные и праздники.

Можно забронировать двухместный домик или арендовать баню. Цена вопроса варьируется в пределах 6,5 тыс. рублей: в стоимость входит аренда отапливаемого дома с одной кроватью и зоной для барбекю.

База отдыха «Форино»



Еще одно уютное и уединенное место для шашлыка располагается в Ленинском районе, но уже в деревне Форино.

Если и брать дом в «Форино», то надолго — аренда коттеджей начинается только от суток. Рядом с каждым домиком – шашлычная с чудо-печкой и березовыми дровами, просторная беседка и необходимая утварь для приготовления шашлыка или барбекю.

База отдыха «Барсуки»

Тихое место в 15 км от Тулы располагается в деревне Барсуки.

Небольшой домик на шесть персон обойдется в 5-6 тыс. рублей. Отличное место, если вы хотите уединиться или сильно устали от городской суеты. В мангальной зоне с открытой беседкой можно поужинать на свежем воздухе, любуясь густым лесом.

Парк-отель «Цитадель»

Место для отдыха располагается в поселке Рождественский.

В «Цитадели» есть несколько вариантов размещения на разные компании. Арендовать место для отдыха можно от двух часов.

закрытая отапливаемая беседка на компанию до 12 человек — 1500 рублей в час;

открытая летняя беседка вместимостью на компанию до 8 человек — 100 рублей с человека в час;

большая открытая беседка на компанию до 40 человек — 1500 рублей в час;

открытая беседка с альпийской горкой на компанию до 50 человек — 2500 рублей в час;

открытая беседка «на склоне» на компанию до 30 человек — 2000 рублей в час.

Может быть, мы забыли упомянуть еще какое-нибудь удобное место для приготовления мяса на свежем воздухе. Делитесь в комментариях своими любимыми местами.