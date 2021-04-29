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В Тульской области будут производить машины скорой помощи
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Тульской области будут производить машины скорой помощи

Об этом стало известно на заседании региональной инвестиционной комиссии.

На территории опережающего социально-экономического развития «Ефремов» появится новый резидент – компания «Садр Ефремов». Предприятие планирует организовать производство автомобилей скорой медицинской помощи. В проект инвестируют около 55 млн рублей, будет создано более 30 рабочих мест.

Компании «Внешстрой» без аукциона предоставят земельный участок под строительство девятиэтажного жилого дома в Богородицке. Квартиры в нём будут предназначены для 366 жителей региона, которые сейчас проживают в аварийном жилье.

На тех же условиях получит землю специализированный застройщик «Жильё Комфорт». Компания построит четырёхэтажный дом в Липках, который позволит предоставить благоустроенное жильё 79 жителям Киреевского района.

Компания «Инвестстрой» построит трёхэтажный дом в Заокске для 24 детей-сирот. Кроме того, участок земли в Щекинском районе будет передан ООО «Новогаз». Там появится автоматизированная газонаполнительная компрессорная станция, состоящая из 4 постов заправки сжатым природным газом. Сумма инвестиций – более 80 млн рублей. Проект даст региону более 20 новых рабочих мест.

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вчера, в 22:35 +1
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