Где в Туле не будет электроэнергии 30 апреля

Они пройдут с 9 до 17 часов по следующим адресам:

Новомосковское шоссе, 6,

пер. Центральный, 7, 9,

пер. Учётный, 2,

ул. Оборонная, 89, 93, 93-а,

ул. Новомосковская, 1, 3, 5,

д. Малёвка, 104-а,

пер. Врубовой, 1-41 (нечётн.), 41-а, 2-48 (чётн.),

пер. О. Кошевого, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.),

ул. О. Кошевого, 1-17 (нечётн.), 2-14 (чётн.),

ул. Горняцкая, 1-15 (нечётн.), 2-10 (чётн.),

пер. Агеева, 1-10,

ул. 3-я Криволученская, 33,

ул. 4-я Криволученская, 1-29 (нечётн.), 2-32 (чётн.), 26-а,

ул. 5-я Криволученская, 2-12 (чётн.),

ул. Горсовета, 123-157 (нечётн.), 106-132 (чётн.),

ул. Н. Островского, 62, 25-37 (нечётн.), 26-62 (чётн.),

ул. Верещагина, 24-а, 23-53 (нечётн.), 26-54 (чётн.),

ул. Щепкина, 25-53 (нечётн.),

пер. Бухоновский, 10, 11, 8, 10-а,

ул. Тургеневская, 18,

ул. Мира, 15-а, 15-б,

ул. Тульского Рабочего полка, 100-б,

Бухоновский пер. 3, 5, 10-а, 10-б, 11, 11-а, 23, 8,

пр-т Ленина, 28, 29, 21, 25, 27, 27-а, 27-б, 27-в, 29, 31,

Мясново: ул. Чмутова, 85-а, 85-б, 85-г, 85-97 (нечётн.), 101-111 (нечётн.),

1-й Полюсный пр-д, 1-5 (нечётн.), 2-8 (чётн.),

ул. Болотова, 1-а-е, 2-а-ж, 1-19 (нечётн.), 19-а, 22-а, 2-22 (чётн.),

ул. Кабакова, 38,

7-й пр-д, 1-б-е, 2-а-и,

3-й Полюсный пр-д, 1-20,

18-й пр-д, 4-26 (чётн.), 9, 13, 15,

2-й Полюсный пр-д, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.),

6-й пр-д, 1-а-г, 2-в, 2-а, 1-19 (нечётн.), 2-24 (чётн.).