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В Туле на ул. Мосина разбился мотоциклист

В Туле на ул. Мосина разбился мотоциклист

ДТП случилось поздно вечером 29 апреля.

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, вечером 29 апреля напротив проходных «Машзавода» на пересечении улиц Советской и Мосина произошла авария.

По предварительным данным, водитель мотоцикла Honda не справился с управлением, врезался в металлическое ограждение, и, вылетев из седла, остался лежать в районе места столкновения. А мотоцикл после удара проскользил около 50 метров и «доехал» до улицы Советской.

По имеющейся на данный момент информации, за рулем мотоцикла находился молодой человек 26 лет. Его госпитализировали, он в тяжелом состоянии.

На месте работают сотрудники ГИБДД.

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На улице Октябрьской в Туле разбился мотоциклист, Фото: 1
На улице Октябрьской в Туле разбился мотоциклист, Фото: 2
На улице Октябрьской в Туле разбился мотоциклист, Фото: 3
На улице Октябрьской в Туле разбился мотоциклист, Фото: 4
На улице Октябрьской в Туле разбился мотоциклист, Фото: 5
На улице Октябрьской в Туле разбился мотоциклист, Фото: 6
На улице Октябрьской в Туле разбился мотоциклист, Фото: 7
На улице Октябрьской в Туле разбился мотоциклист, Фото: 8
На улице Октябрьской в Туле разбился мотоциклист, Фото: 9
На улице Октябрьской в Туле разбился мотоциклист, Фото: 10
На улице Октябрьской в Туле разбился мотоциклист, Фото: 11
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Юлия Королева
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Авторы: Юлия Королева, Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
вчера, в 22:55 +1
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