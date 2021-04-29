В Туле на ул. Мосина разбился мотоциклист

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, вечером 29 апреля напротив проходных «Машзавода» на пересечении улиц Советской и Мосина произошла авария.

По предварительным данным, водитель мотоцикла Honda не справился с управлением, врезался в металлическое ограждение, и, вылетев из седла, остался лежать в районе места столкновения. А мотоцикл после удара проскользил около 50 метров и «доехал» до улицы Советской.

По имеющейся на данный момент информации, за рулем мотоцикла находился молодой человек 26 лет. Его госпитализировали, он в тяжелом состоянии.

На месте работают сотрудники ГИБДД.