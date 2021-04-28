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Ко Дню Победы в Тулу прибудет воинский эшелон

Ко Дню Победы в Тулу прибудет воинский эшелон

8 мая на Московский вокзал Тулы прибудет воинский эшелон в рамках акции «Мы – Армия страны, Мы – Армия народа».

В его составе 17 тематических вагонов, посвященных военной истории страны, новейшим достижениям современной армии, работе военных медиков в период пандемии. На открытых платформах будут представлены образцы новейшей техники и вооружения Вооруженных Сил России.

Гости смогут увидеть выступления концертных бригад, поучаствовать в экскурсиях и приобрести товары военторга.

Поезд будет работать 8 и 9 мая с 10.00 до 15.00. Регистрация посетителей на сайте eshelon71.ru.

 
Сюжет: День Победы - 2021
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