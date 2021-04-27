К 9 Мая тульские ветераны получат выплаты и продуктовые наборы

Фото из архива Myslo.

А еще ежегодную выплату на санаторно-курортное лечение — 25 тысяч рублей. Об этом рассказали в правительстве Тульской области.

Заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова сообщила, что в регионе проживают порядка 10,8 тыс. ветеранов, инвалидов, участников Великой Отечественной войны и их вдов.

В регионе продолжается работа по обеспечению жильем нуждающихся ветеранов и по оказанию им помощи в ремонте жилых помещений. Кроме того, в регионе действует дополнительная мера социальной поддержки инвалидов и участников войны, а также их вдов, — единовременная материальная помощь на ремонт жилья и приобретение бытовой техники в размере 50 тысяч рублей. Такую выплату в этом году уже получили 94 ветерана. Всего помощь получат порядка 700 человек, которым ранее такая выплата не предоставлялась.

Инвалиды и участники Великой Отечественной войны также получат ежегодную денежную выплату в размере 10 тысяч рублей и ежегодную выплату на санаторно-курортное лечение — 25 тысяч рублей.

В этом году утверждена медаль «В память 80-летия обороны Тулы и начала контрнаступления под Москвой». Юбилейные медали ветеранам вручат в торжественной обстановке и на дому. Также по поручению Алексея Дюмина к 9 Мая ветераны получат продуктовые наборы.