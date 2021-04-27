новости
новости
Регистрация
В Туле назначен заместитель начальника полиции по охране общественного порядка

В Туле назначен заместитель начальника полиции по охране общественного порядка

Им стал полковник полиции Сергей Печников.

Приказом начальника УМВД России по Тульской области назначен новый заместитель начальника полиции по охране общественного порядка.
Полковник полиции Сергей Печников ранее возглавлял Управление организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления УМВД. 
 
Начальник регионального Управления МВД Сергей Галкин выразил уверенность, что новый руководитель успешно справится со всеми поставленными задачами.
 
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 16:40 0
Другие статьи по темам
Событие
заместитель начальника полиции по охране общественного порядка
Люди
Сергей Печников
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские производители: сделай ребенка счастливым – подари ему праздник!
Тульские производители: сделай ребенка счастливым – подари ему праздник!
К 9 Мая тульские ветераны получат выплаты и продуктовые наборы
К 9 Мая тульские ветераны получат выплаты и продуктовые наборы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.