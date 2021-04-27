В Туле назначен заместитель начальника полиции по охране общественного порядка

Им стал полковник полиции Сергей Печников.

Начальник регионального Управления МВД Сергей Галкин выразил уверенность, что новый руководитель успешно справится со всеми поставленными задачами.

Полковник полиции Сергей Печников ранее возглавлял Управление организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления УМВД.

Приказом начальника УМВД России по Тульской области назначен новый заместитель начальника полиции по охране общественного порядка.