В Туле назначен заместитель начальника полиции по охране общественного порядка
Им стал полковник полиции Сергей Печников.
Приказом начальника УМВД России по Тульской области назначен новый заместитель начальника полиции по охране общественного порядка.
Полковник полиции Сергей Печников ранее возглавлял Управление организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления УМВД.
Начальник регионального Управления МВД Сергей Галкин выразил уверенность, что новый руководитель успешно справится со всеми поставленными задачами.
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