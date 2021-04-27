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Тулу посетит двенадцатая чемпионка мира по шахматам Александра Костенюк
Фото pixabay.com.

Тулу посетит двенадцатая чемпионка мира по шахматам Александра Костенюк

Приезд именитой шахматистки связан с проектом «Шахматы в школах».

Проект реализуется Федерацией шахмат России и Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко.
 
В рамках торжественного мероприятия планируется вручение благодарностей учителям и школам, которые вносят наибольший вклад в развитие проекта. В ближайшее время будут подведены итоги учебного года в рамках проекта «Шахматы в школах». Призеры в своих номинациях получат денежные вознаграждения, а лучшая команда школы –победительницы конкурса на лучшее преподавание шахмат в школах бесплатно поедет на Всероссийский турнир, который будет проходить в Туапсе.
 
Лучшие представители своих школ смогут сыграть с Александрой Костенюк на сеансе одновременной игры и проверить свои силы против двенадцатой чемпионки мира. Также в рамках посещения Александрой Тульской области планируется творческая встреча с учениками Тульской шахматной гостиной, которая занимается реализацией проекта «Шахматы в школах» на территории Тульской области.
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