«Через день живём без света»: «Тулгорэлектросети» прокомментировали отключение электричества в пос. Октябрьский

В «Жалобной книге» Myslo сегодня появился настоящий крик души. Пользователь Химера2102 пожаловалась на частые отключения электричества. Мы связались с автором и выяснили, что речь идёт о 24-м проезде поселка Октябрьский (Заречье). Со слов тулячки, свет там вырубают 2-3 раза в неделю, и каждый раз – почти на целый день:

«Дома холод, воды горячей нет, еда размораживается, холодильники скоро с ума сойдут от такого тест-драйва, да и септик тоже!!! И рассада, рассада мерзнет! Изверги!», – возмутилась Химера2102.

Мы обратились за комментарием в «Тулгорэлектросети». Вот что ответил нам советник предприятия по связям с общественностью Олег Кулявин:

«По данному адресу действительно проводились плановые ограничения энергоснабжения потребителей: 2, 17, 23, 25 марта, а также 15 и 22 апреля. На данном участке проводились работы по реконструкции ТП 317, установке опор и монтажу СИП. Реконструкция проводилась согласно годовому плану для повышения надежности энергоснабжения потребителей. Работы практически завершены, в ближайшее время отключений на этом участке не планируется».