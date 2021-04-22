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Какие дома Тулы останутся без света 23 апреля

Какие дома Тулы останутся без света 23 апреля

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Плеханова, 92, 82-а,
  • ул. Марата, 26, 26-в,
  • пр-т Ленина, 46, 50, 50-а, 52, 50-г стр. 1, 2,
  • ул. Ф. Энгельса, 34,
  • ул. Кутузова, 13,
  • Демидовская пл., 4-16 (чётн.), 13, 15,
  • пер. Врубовой, 1-41 (нечётн.), 41-а, 2-48 (чётн.),
  • пер. О. Кошевого, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
  • ул. О. Кошевого, 1-17 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
  • ул. Горняцкая, 1-15 (нечётн.), 2-10 (чётн.),
  • пер. Агеева, 1-10,
  • ул. Дульная, 70-124 (чётн.), 57-109 (нечётн.).
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