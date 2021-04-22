В Тульской области будут создавать дома культуры нового формата

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Директор Объединения центров развития культуры, президент Ассоциации домов (центров) народного творчества Центрального федерального округа Елена Арбекова представила единый принцип «перезагрузки» домов культуры: анализ, стратегия, ресурсы, действие.

– Президент России Владимир Путин в своем Послании объявил о направлении господдержки сельским учреждениям культуры. Задачу по развитию этой отрасли также поставил в своем обращении губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Он отметил, что впервые за много лет наш регион системно занялся инфраструктурой муниципальных музеев, детских школ искусств, домов культуры.

Много средств из федерального, регионального и муниципальных бюджетов вложено в развитие материально-технической базы учреждений культуры. Губернатор поставил перед нами четкую задачу: «…важно максимально использовать созданную инфраструктуру, наполнять её содержанием, которое приобщает жителей и гостей региона к нашим ценностям. Культурная жизнь должна кипеть по всей области». Этот посыл главы региона должен стать девизом нашей работы на ближайшие годы, – подчеркнула Елена Владимировна.

В феврале Объединение центров развития культуры Тульской области запустило онлайн-марафон #ДКПерезагрузка, чтобы увидеть, чем живут и какие методы работы используют дома культуры и клубы региона. Необходимо перезагрузить работу сети культурно-досуговых учреждений региона – это более 300 учреждений в сельской местности. Пилотными площадками станут порядка 100 отремонтированных, модернизированных и построенных за последние три года клубов. На их базе будут создавать ДК нового формата.

Для каждого дома культуры будет создан брендбук, основанный на исторических, культурных и природных особенностях территории. В ближайшее время будут разработаны стандарты работы сельских домов культуры с показателями эффективности и рассмотрен вопрос стимулирования ДК, успешно перешедших на новый формат.