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Фермеры смогут арендовать в Туле торговые места за 350 рублей в месяц
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Фермеры смогут арендовать в Туле торговые места за 350 рублей в месяц

В областной столице состоится открытый аукцион на право размещения нестационарных торговых объектов.

По поручению главы администрации города Дмитрия Миляева в Туле появятся 50 новых торговых точек для продажи сельхозпродукции. Аукцион на право заключения договоров на размещение киосков или автолавок состоится 5 мая.

Принять участие в нём смогут сельхозпроизводители и главы крестьянских (фермерских) хозяйств, для продажи своей продукции без посредников. На торги выставлено:

Шесть торговых киосков с начальной стоимостью от 21 010 рублей (ул. Болотова, д. 69-а, площадь 6 кв. м.) до 243 574 рублей (ул. Марата, д. 39, рядом с городской больницей № 4, площадь 9 кв. м.) за 5 лет размещения,

44 мест автолавок с начальной стоимостью от 18 009 рублей (ул. Ряжская, д. 9, площадь 6 кв. м.) до 153 090 рублей (проспект Ленина, д. 109, площадь 6 кв. м.) за 3 года размещения.

Стоимость лотов зависит от местоположения объекта и его площади. Заявки на участие в аукционе принимаются до 27 апреля по адресу: ул. Советская, д. 112, кабинет № 3. Аукцион состоится там же 5 мая, в 10.00.

Подробности можно узнать по телефону: 30-47-93. Аукционная документация размещена здесь.

 

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