«Накажи автохама»: Kia Rio и поворот не туда

Кадр из видео

Очередного нехорошего человека за рулём наш читатель запечатлел на ул. Льва Толстого в Туле.

И снова с вами наша специальная рубрика «Накажи автохама», а в центре внимания – водитель белой Kia Rio с госномером: Т046КВ71.

Он предпочёл проигнорировать требование знака и повернул налево на перекрёстке, где движение разрешено только прямо или направо.

Судя по данным видеорегистратора нашего читателя, всё произошло во вторник, 20 апреля, в 13 часов 42 минуты на ул. Льва Толстого в Туле.

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