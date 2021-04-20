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«Накажи автохама»: Kia Rio и поворот не туда
Кадр из видео

«Накажи автохама»: Kia Rio и поворот не туда

Очередного нехорошего человека за рулём наш читатель запечатлел на ул. Льва Толстого в Туле.

И снова с вами наша специальная рубрика «Накажи автохама», а в центре внимания – водитель белой Kia Rio с госномером: Т046КВ71.

Он предпочёл проигнорировать требование знака и повернул налево на перекрёстке, где движение разрешено только прямо или направо.

Судя по данным видеорегистратора нашего читателя, всё произошло во вторник, 20 апреля, в 13 часов 42 минуты на ул. Льва Толстого в Туле.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

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Место
Тулаулица Льва Толстого

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