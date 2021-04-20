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«Покинула чат»: Тульский народный ансамбль бабушек под баян сделал кавер на хит Клавы Коки
Фото: vk.com/dk_khomyakovo

«Покинула чат»: Тульский народный ансамбль бабушек под баян сделал кавер на хит Клавы Коки

Видео кавер-версии завирусилось в интернете.

Кавер-версия хита Клавы Коки «Покинула чат» в исполнении народного ансамбля «Вдохновение» на отчетном концерте Дома культуры «Хомяково» сорвала бурные овации зрительного зала, а видео выступления произвело фурор среди пользователей социальных сетей. 

Видео на своей странице выложил руководитель хомяковского ДК Николай Дворецкий.

– Мы, готовя отчетный концерт клуба, решили оживить выступление. Все, кто следит за творчеством ансамбля, привыкли к тому, что он исполняет русские народные песни. Наш режиссер Анастасия Кудинова предложила разбавить репертуар современными композициями и на выбор предложила пять песен. В итоге выбор остановили на песне Клавы Коки «Покинула чат». Бабушки сначала отнеслись к нему настороженно, всё же возраст участниц от 75 лет и старше, но потом вошли в раж и решили не отставать от молодежи, как «Бурановские бабушки», – рассказал Николай Дворецкий.

На подготовку выступления ушел примерно месяц. Участницы ансамбля выучили слова, а заодно и пополнили словарный запас молодежным сленгом. 

– Отчетный концерт состоялся 16 апреля, под аккомпанемент гармониста Алексея наш ансамбль выступил. Зал просто взорвался овациями! Мы, правда, не ожидали, что видео вызовет такой резонанс. Я выложил его на своей странице, чтобы порадовать друзей. Но получился эффект разорвавшейся бомбы. Уже столько перепостов!

Надеюсь, что Клава Кока с пониманием отнесется к тому, что бабушки перепели ее песню.
Песня стала для них своеобразным гимном тульскому долголетию, – сказал руководитель ансамбля. 

Кстати, это уже не первая современная песня ансамбля «Вдохновение». Три года назад бабушки исполнили песню рок-группы «Алиса» «Небо славян».

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:27 +7
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