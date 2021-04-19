В госпиталях Тульской области находятся 483 пациента с COVID-19

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В регионе развёрнуто 688 коек, из них свободно 205 коек (30% от общего количества). В область поставлено 160872 дозы вакцины. 1310 доз вакцины «ЭпиВакКорона» будет использовано для вакцинации ветеранов Великой Отечественной войны.

На данный момент первым компонентом вакцины привито 121268 жителей региона, обоими компонентами – 74805 человек. В регионе работают 47 пунктов вакцинации и 44 выездные прививочные бригады.

Восемь мобильных комплексов используются для проведения вакцинации в ФАПах и на промышленных предприятиях. В рамках выезда на Алексинский химкомбинат была проведена диспансеризация 17 сотрудников, 12 человек привились от COVID-19. Всего на предприятии вакцинацию прошли 132 человека.