В Туле продают клуб «Мёд»?

Фото: соцсети.

Объявление о продаже появилось на «Авито», а вот управляющая заведением факт продажи отрицает.

На популярном сайте бесплатных объявлений появилась публикация о продаже ночного клуба «Мёд».

– Клуб полностью оборудован звуковым, световым, проекционным, барным оборудованием, мебелью. Кондиционирование, видеонаблюдение и т. д.

Площадь 450 кв. м, вместимость до 700 человек. База постоянных клиентов. Долгосрочный, зарегистрированный договор аренды. Низкая арендная ставка. Вложений не требуется, клуб полностью готов к работе, – гласит текст объявления.

Компания ООО «Империя 71», опубликовавшая данное объявление, оценила «Мёд» в полтора миллиона рублей.

Управляющая заведением заявила корреспонденту Myslo, что в настоящий момент клуб не продается:

– Мы размещали объявление, действительно, но на данный момент речь о продаже не идет. «Мёд» не продается.

Между тем отметим, что вместе с клубом на продажу выставлен и сайт заведения.