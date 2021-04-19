Фото: соцсети.
В Туле продают клуб «Мёд»?
Объявление о продаже появилось на «Авито», а вот управляющая заведением факт продажи отрицает.
На популярном сайте бесплатных объявлений появилась публикация о продаже ночного клуба «Мёд».
– Клуб полностью оборудован звуковым, световым, проекционным, барным оборудованием, мебелью. Кондиционирование, видеонаблюдение и т. д.
Площадь 450 кв. м, вместимость до 700 человек. База постоянных клиентов. Долгосрочный, зарегистрированный договор аренды. Низкая арендная ставка. Вложений не требуется, клуб полностью готов к работе, – гласит текст объявления.
Компания ООО «Империя 71», опубликовавшая данное объявление, оценила «Мёд» в полтора миллиона рублей.
Управляющая заведением заявила корреспонденту Myslo, что в настоящий момент клуб не продается:
– Мы размещали объявление, действительно, но на данный момент речь о продаже не идет. «Мёд» не продается.
Между тем отметим, что вместе с клубом на продажу выставлен и сайт заведения.
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