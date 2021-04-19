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В Туле продают клуб «Мёд»?
Фото: соцсети.

В Туле продают клуб «Мёд»?

Объявление о продаже появилось на «Авито», а вот управляющая заведением факт продажи отрицает.

На популярном сайте бесплатных объявлений появилась публикация о продаже ночного клуба «Мёд».

– Клуб полностью оборудован звуковым, световым, проекционным, барным оборудованием, мебелью. Кондиционирование, видеонаблюдение и т. д.
Площадь 450 кв. м, вместимость до 700 человек. База постоянных клиентов. Долгосрочный, зарегистрированный договор аренды. Низкая арендная ставка. Вложений не требуется, клуб полностью готов к работе, – гласит текст объявления.
 
Компания ООО «Империя 71», опубликовавшая данное объявление, оценила «Мёд» в полтора миллиона рублей. 
 
 
 
Управляющая заведением заявила корреспонденту Myslo, что в настоящий момент клуб не продается:
 
– Мы размещали объявление, действительно, но на данный момент речь о продаже не идет. «Мёд» не продается.
 
Между тем отметим, что вместе с клубом на продажу выставлен и сайт заведения.
 
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