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В Тульской области участились случаи пожаров из-за пала травы: прокуратура начала масштабные проверки
Фото из архива Myslo.

В Тульской области участились случаи пожаров из-за пала травы: прокуратура начала масштабные проверки

Проверят всех: и собственников земельных участков, и органы местного самоуправления, и МЧС.

В Тульской области участились случаи возгорания сухой травы. По данному факту прокуратура региона организовала проверки исполнения законодательства, регламентирующего проведение мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду.
 
Проверят правообладателей земельных участков, органы местного самоуправления.
 
- Кроме того, будет дана оценка деятельности контролирующих органов, уполномоченных на проведение проверок в указанной сфере. По результатам проверок при наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области.
 

Напомним, только за прошлые выходные пожарные более 300 раз выезжали на возгорания сухой травы.

За неделю в Тульской области случился ряд происшествий. Так, в Федоровке огонь с горящего поля едва не перекинулся на дома. В Туле из-за пала травы сгорела площадка пейнтбольного клуба. В Щегловской засеке огонь с горящих полей перекинулся на теплотрассу. В Ефремове спасатели сутки боролись с масштабным пожаром на мусорном полигоне. А в Новомосковске пожарные спасли от огня детский сад.

С 16 апреля в Тульской области действует особый противопожарный режим. С этого момента выступили в силу некоторые ограничения:

  • запрещен въезд в леса, за исключением дорог общего пользования, автомобильного транспорта, кроме специальных транспортных средств, принадлежащих пожарной охране, скорой медицинской помощи, полиции, аварийно-спасательных служб;
  • запрещено проведение профилактических выжиганий сухой травы, разведение костров в лесах, на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических, некоммерческих товариществ, полосах отвода лини электропередач, железных и автомобильных дорогах, сжигание мусора.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 18:05 +2
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