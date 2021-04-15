В Ефремове спасатели сутки боролись с масштабным пожаром на мусорном полигоне
Площадь возгорания составила около 2 тысяч квадратных метров.
Пожар на полигоне твердых бытовых отходов в Ефремове произошел днем 14 апреля.
Масштаб действительно был колоссальный. Огромные языки пламени и клубы едкого дыма поднимались на десятки метров. Жительница Ольга Подольская сняла на видео и опубликована на своем канале в youtube.
- Халатность, безразличие и безответственность. Складирование мусора в черте города когда-то заканчивается вот так, — прокомментировала Ольга.
По данным газеты «Заря», в 23.00 вечера площадь пожара составила 1750 квадратных метров. На борьбу с огнем было направлено 28 спасателей и 16 единиц техники, в том числе бульдозеры, грейдеры и поливомоечные машины. На тушение были брошены силы 3-го пожарно-спасательного отряда МЧС. Сотрудники городской администрации с ранцевыми огнетушителями отбивали огонь, распространявшийся по траве, от н.п. Заречье. Им в помощь был выделен трактор для создания минерализованной полосы.
Сейчас выясняются причины пожара. Не исключено, что произошел он из-за пала травы.
Проводится расследование причины возгорания.