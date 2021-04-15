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В Ефремове спасатели сутки боролись с масштабным пожаром на мусорном полигоне

В Ефремове спасатели сутки боролись с масштабным пожаром на мусорном полигоне

Площадь возгорания составила около 2 тысяч квадратных метров.

Пожар на полигоне твердых бытовых отходов в Ефремове произошел днем 14 апреля.

Масштаб действительно был колоссальный. Огромные языки пламени и клубы едкого дыма поднимались на десятки метров. Жительница Ольга Подольская сняла на видео и опубликована на своем канале в youtube.

- Халатность, безразличие и безответственность. Складирование мусора в черте города когда-то заканчивается вот так, — прокомментировала Ольга.

По данным газеты «Заря», в 23.00 вечера площадь пожара составила 1750 квадратных метров. На борьбу с огнем было направлено 28 спасателей и 16 единиц техники, в том числе бульдозеры, грейдеры и поливомоечные машины. На тушение были брошены силы 3-го пожарно-спасательного отряда МЧС. Сотрудники городской администрации с ранцевыми огнетушителями отбивали огонь, распространявшийся по траве, от н.п. Заречье. Им в помощь был выделен трактор для создания минерализованной полосы.

Борьба с огнем велась всю ночь. По состоянию на 11.00 на полигоне продолжали работать спасатели. Как сообщил начальник отряда, подполковник Сергей Баранов, к 11.00 задымление еще оставалось, но очаги загорания потушены, сейчас идет их отсыпка, чтобы не допустить повторного загорания.

Сейчас выясняются причины пожара. Не исключено, что произошел он из-за пала травы.

Проводится расследование причины возгорания.

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Автор: Юлия Александрова
вчера, в 22:35 +2
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Место
ЕфремовТульская область

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