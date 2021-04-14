«Этот ужас невозможно было остановить»: из-за пала травы в Туле сгорела площадка пейнтбольного клуба

Фото: соцсети.

Вчера, 13 апреля, в Туле сгорела часть зданий пейнтбольного клуба «Тульский легион», расположенного по адресу: деревня Варваровка, дом 1-а. Информация об этом появилась в паблике клуба «ВКонтакте» (орфография и пунктуация сохранены):

– Сегодня мы потеряли самое сложное – взрослое тактическое поле для матерых пейнтболистов – «7 крепостей». Это был ежегодный поджог травы за подстанцией. И в этот раз пожар мы заметили в нескольких сотнях метров от нас, спокойно сообщили о пале травы в 112 и никак не могли предположить, что вызывать нужно к нам в комплекс. Уже через 30 минут пожар разросся в сотни метров и подобрался к нашему забору со стороны крутого оврага, и начала полыхать первая крепость. Мы пять раз звонили в 112.

Этот ужас уже невозможно было остановить. Пожарные бились за каждое из 12 сгоревших зданий, но они сгорели у нас на глазах.

В результате происшествия никто не пострадал.