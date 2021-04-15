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В Новомосковске пожарные спасли от огня детский сад
Видео ГУ МЧС РФ по Тульской области

В Новомосковске пожарные спасли от огня детский сад

ЧП случилось на улице Вахрушева.

Вечером 15 апреля в Новомосковске неподалеку от детсада на ул. Вахрушева подожгли поле. Огонь мог перекинуться на новый детский сад. 

Как сообщили Myslo в пресс-службе регионального ГУ МЧС, на месте работали два пожарных расчета. Спасателям удалось справиться с огнем и не допустить пожара в детсаду. Сейчас возгорание локализовано, угрозы нет.  

Напомним, в Тульской области с 16 апреля введен особый противопожарный режим.

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Автор: Юлия Королева
вчера, в 22:22 +4
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