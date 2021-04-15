В Новомосковске пожарные спасли от огня детский сад

Видео ГУ МЧС РФ по Тульской области

Вечером 15 апреля в Новомосковске неподалеку от детсада на ул. Вахрушева подожгли поле. Огонь мог перекинуться на новый детский сад.

Как сообщили Myslo в пресс-службе регионального ГУ МЧС, на месте работали два пожарных расчета. Спасателям удалось справиться с огнем и не допустить пожара в детсаду. Сейчас возгорание локализовано, угрозы нет.

Напомним, в Тульской области с 16 апреля введен особый противопожарный режим.