Видео ГУ МЧС РФ по Тульской области
В Новомосковске пожарные спасли от огня детский сад
ЧП случилось на улице Вахрушева.
Вечером 15 апреля в Новомосковске неподалеку от детсада на ул. Вахрушева подожгли поле. Огонь мог перекинуться на новый детский сад.
Как сообщили Myslo в пресс-службе регионального ГУ МЧС, на месте работали два пожарных расчета. Спасателям удалось справиться с огнем и не допустить пожара в детсаду. Сейчас возгорание локализовано, угрозы нет.
Напомним, в Тульской области с 16 апреля введен особый противопожарный режим.
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