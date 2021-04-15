В Тульской области с 16 апреля введут особый противопожарный режим

На время его действия в регионе запретят разведение костров и сжигание мусора. Нарушителей ждут штрафы.

Из-за повышения температуры воздуха 16 апреля в Тульской области будет введён особый противопожарный режим. С этого момента вступят в силу некоторые ограничения:

Запрещен въезд в леса, за исключением дорог общего пользования, автомобильного транспорта, кроме специальных транспортных средств, принадлежащих пожарной охране, скорой медицинской помощи, полиции, аварийно-спасательных служб;

Запрещено проведение профилактических выжиганий сухой травы, разведение костров в лесах, на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических, некоммерческих товариществ, полосах отвода лини электропередач, железных и автомобильных дорогах, сжигание мусора.

Согласно приказу о введении особого противопожарного режима, главам администраций даны рекомендации по организации наблюдения за противопожарным состояние в населенных пунктах и прилегающих к ним зонах, переводу сил, привлекаемых к тушению пожаров, в режим повышенной готовности, опашке территорий поселений со стороны лесных угодий и полей на ширину не менее 1,4 метра, очистке территорий и т. д.

На время действия особого противопожарного режима сумма штрафов за нарушение правил безопасности будет увеличена вдвое.