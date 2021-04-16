Манеж на Косой Горе строится с отставанием: глава администрации Тулы поручил ускорить работы

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Дмитрий Миляев посетил проблемный объект и дал поручение сдать футбольный манеж в срок до 31 июля 2021 года.

Крытый футбольный манеж на ул. Ген. Горшкова в пос. Косая Гора начали строить в августе 2020 года. Сначала объект возводили с опережением, но потом что-то пошло не так.

Разногласия между подрядчиками и технические проблемы привели к тому, что сейчас строительство запаздывает на два месяца. В здании готов фундамент, подготовлено щебеночное основание под футбольное поле, смонтирован каркас здания из металлоконструкций, идут работы по монтажу сэндвич-панелей.

Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев проинспектировал ход строительства. Начальник управления градостроительства и архитектуры Алексей Сорокин объяснил, из-за чего работы замедлились:

– Была необходимость внести изменения в проект. Сейчас они проходят государственную экспертизу. После этого мы будем составлять догоночный график, чтобы сдать объект в срок. Основные корректировки касаются исполнения кровельных покрытий зданий административного бытового комплекса и спортивного зала, а также смет по прохождению электрики и настилу искусственной травы.

Дмитрий Миляев обозначил конкретные сроки, когда вся проектная документация, которая нуждается в корректировке, должна выйти из экспертизы. Глава администрации Тулы поручил составить догоночные графики по ускорению работ для сдачи объекта в срок:

– Основная задача – создать необходимые условия для подрядчика, чтобы не возникало трудностей на дальнейшем этапе работ. Объект должен быть сдан в намеченный срок, включая благоустройство на площадке.

Крытый манеж с футбольным полем 40х60 метров на ул. Ген. Горшкова в п. Косая Гора строят в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». Он должен быть сдан до 31 июля 2021 года.