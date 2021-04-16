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Шесть горячих тулячек участвуют в конкурсе от мужского журнала MAXIM

Шесть горячих тулячек участвуют в конкурсе от мужского журнала MAXIM

Девушки борются за попадание на обложку издания.

Шесть сексуальных красоток из Тульской области подали заявки на участие в конкурсе от мужского журнала MAXIM. Победительница украсит сентябрьскую обложку издания.

Знакомимся с участницами поближе. Это 23-летняя Валерия Карпухина из Тулы:

Галерея
Горячие тулячки, Фото: 1
Горячие тулячки, Фото: 2
Горячие тулячки, Фото: 3
Горячие тулячки, Фото: 4
Горячие тулячки, Фото: 5
показать все фотографии
26-летняя тулячка Анастасия Хвалева:
Галерея
Горячие тулячки, Фото: 1
Горячие тулячки, Фото: 2
Горячие тулячки, Фото: 3
Горячие тулячки, Фото: 4
Горячие тулячки, Фото: 5
показать все фотографии
19-летняя Полина Леснова, Тула:
Галерея
Горячие тулячки, Фото: 1
Горячие тулячки, Фото: 2
Горячие тулячки, Фото: 3
Горячие тулячки, Фото: 4
Горячие тулячки, Фото: 5
показать все фотографии
23-летняя Марина Зайцева, Тула:
Галерея
Горячие тулячки, Фото: 1
Горячие тулячки, Фото: 2
Горячие тулячки, Фото: 3
21-летняя Кристина Анненкова, Тула:
Галерея
Горячие тулячки, Фото: 1
Горячие тулячки, Фото: 2
Горячие тулячки, Фото: 3
И 30-летняя Татьяна Родионова из Кимовска:
Галерея
Горячие тулячки, Фото: 1
Горячие тулячки, Фото: 2
Горячие тулячки, Фото: 3
Горячие тулячки, Фото: 4
Горячие тулячки, Фото: 5
показать все фотографии
Напомним, сто девушек, которые наберут больше всего симпатий по итогам читательского голосования, получат приглашение в Москву. По результатам фотокастинга определятся десять финалисток. Финал конкурса состоится в июле 2021 года. Победительница украсит сентябрьскую обложку журнала. Заявки принимаются до 26 апреля.
Проголосовать за тулячек можно на сайте конкурса.
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