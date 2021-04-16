Шесть горячих тулячек участвуют в конкурсе от мужского журнала MAXIM

Девушки борются за попадание на обложку издания.

Шесть сексуальных красоток из Тульской области подали заявки на участие в конкурсе от мужского журнала MAXIM. Победительница украсит сентябрьскую обложку издания.

Знакомимся с участницами поближе. Это 23-летняя Валерия Карпухина из Тулы:

26-летняя тулячка Анастасия Хвалева:

19-летняя Полина Леснова, Тула:

Напомним, сто девушек, которые наберут больше всего симпатий по итогам читательского голосования, получат приглашение в Москву. По результатам фотокастинга определятся десять финалисток. Финал конкурса состоится в июле 2021 года. Победительница украсит сентябрьскую обложку журнала. Заявки принимаются до 26 апреля.