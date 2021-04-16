Блогер из Тулы может стать депутатом Госдумы от партии «Новые люди»

Это первое в истории политическое реалити-шоу в России. Призовой фонд в нем — 30 млн рублей. Участвовать в шоу #ДебатыКандидаты мог любой желающий. Кроме денег победитель получит право побороться за кресло депутата Госдумы на предстоящих осенью выборах от партии «Новые люди».

– Важно, что участники проекта #ДебатыКандидаты — это обычные люди без политического опыта. Мы хотим показать, что политика — это часть жизни каждого человека. Участники пройдут через испытания и узнают, с какими трудностями сталкиваются кандидаты во время избирательной кампании. Так что у проекта еще и функция политического просвещения, — сказал лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

На первом этапе принимались видеозаявки участников. Жюри в результате отобрало 30 счастливчиков, которые будут поделены на три команды и поборются за главный приз. Как рассказали авторы шоу, участников они поселили в один дом наподобие ТикТок-хауса. Во время конкурса им предстоит пройти разного рода испытания, где они смогут проявить себя.

В финал конкурса вышел житель Тулы – блогер Владимир Алексеев. Он подготовил проект «Политика — это просто».

За блогом Владимира Алексеева в Instagram наблюдают 1,2 млн человек. В популярном блоге в том числе ролики социальной и благотворительной тематики. Как признается сам Алексеев, своим участием в политическом реалити-шоу он хочет показать, что человек, живущий в Туле, может попасть в политику и помочь своей стране.

Первый эпизод шоу можно увидеть на Youtube-канале партии «Новые люди» и в Instagram.

Напомним, партия «Новые люди» образована в марте 2020 года. За год «Новые люди» открыли отделения в 73 регионах. Партия успешно выступила в 2020 году на выборах в Калужской, Костромской, Рязанской и Новосибирской областях. В этих регионах списки партии набрали в среднем по 8% голосов избирателей, а на выборах в Томскую городскую Думу — 15%. В этом году «Новые люди» будут участвовать в выборах депутатов Госдумы.